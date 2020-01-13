Брянск, , 16:35 — REGNUM Самым аварийным днём недели 2019 года в Брянске стал четверг. Именно в этот день зарегистрировано наибольшее количество ДТП — 81. Итоги состояния аварийности и транспортной дисциплины за 2019 год опубликовали 13 января в пресс-службе ГИБДД Брянска.

Пик дорожных происшествий приходится на вечер, с 18:00 до 20:00, — в это время случилось 72 ДТП, погибли семь человек, 82 ранены. За год водители 183 раза сбивали пешеходов.

Наиболее распространенными причинами ДТП по вине водителей остается несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение дистанции.