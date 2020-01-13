Псков, , 16:25 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Псковской области сегодня, 13 января, погибли четыре человека — трое человек из двух автомобилей, попавших в аварию, а также водитель другого автомобиля, прибежавший на помощь. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, авария произошла в 7:41 на автодороге близ деревни Стяглы Псковского района.

Водитель автомобиля Chery Tiggo столкнулся с автомобилем Renault Logan, двигавшемся по встречной полосе. В результате погибли все люди, находившиеся в автомашинах: водители иномарок и пассажир. Позднее в больнице скончался ещё один человек — это 60-летний мужчина, который вышел из своего автомобиля и побежал на помощь пострадавшим, но оказался под колёсами проезжавшего мимо автомобиля Lexus.

Ещё один пешеход, прибежавший на место аварии, с травмами находится в больнице.