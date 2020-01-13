Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM В Ростовской области арестованы бывшие полицейские, подозреваемые в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 января.

Из материалов уголовного дела следует, что начальник и оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Азовский» потребовали от мужчины 500 тыс. рублей «за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств». Борцы с наркотиками были задержаны при передаче денег.

«Оборотни в погонах» были уволены из органов полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере». В настоящее время бывшие полицейские заключены под стражу.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону перед судом предстанет банда полицейских-наркодилеров. Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотических средств и участковый обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 1 ст. 30, ч.5 ст. 290, ч.5 ст. 290 УК РФ).

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