Курск, , 16:06 — REGNUM В Курской области зимой 2019−2020 года уже утонули три человека. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС 13 января.

Из-за перепадов температуры на водоёмах области лёд укрепляется очень медленно. Его толщина на закрытых водоёмах не превышает четырёх сантиметров (у берегов — двух сантиметров) и покрывает не всю поверхность воды.

Несмотря на то, что выходить на такой лёд опасно для жизни, любители зимней рыбалки игнорируют предупреждения спасателей. За зиму уже три человека утонули, провалившись под лёд.