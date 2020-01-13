Рязань, , 16:03 — REGNUM Двух мужчин, которые разрисовывали стены опорного пункта полиции, задержали с поличным на площади Ленина в Рязани, сообщили 13 января в пресс-службе регионального УМВД. Хулиганы объяснили своё поведение состоянием алкогольного опьянения.

Мужчины разрисовывали стены баллончиками с краской, не смутило хулиганов и то, что патрульные полицейские находились внутри здания. Нарушителей задержали с поличным, когда один из них начал наносить аналогичную надпись на стене стоящего рядом цветочного магазина.

К повреждению имущества причастны 30-летний рязанец, ранее судимый за хулиганство, и 30-летний житель Московской области, у которого есть три судимости, в том числе за вандализм и преступление, связанное с незаконном оборотом наркотиков в крупном размере.

На хулиганов составили протоколы об административном правонарушении. До принятия решения о мере наказания их поместили в спецпомещение для содержания задержанных лиц.