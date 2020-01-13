Ульяновск, , 15:57 — REGNUM В Ульяновской области в связи со снегопадами объявлен жёлтый уровень опасности. Дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы. Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Морозов на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

На область обрушились снегопады, на дорогах — сильный снег, метель, снежные заносы. По данным МЧС, объявляется жёлтый уровень опасности. В связи с ухудшением погодных условий губернатор подчеркнул, что нужно своевременно информировать жителей об изменениях и состоянии погодных условий.

«Дорожные службы должны быть задействованы в круглосуточной работе по расчистке снега и устранении наледи», — поручил Сергей Морозов.

В областном департаменте автодорог работает «горячая линия», где отрабатываются сообщения по предотвращению внештатных ситуаций на дорогах. По данным министерства промышленности и транспорта, аэропорты и вокзалы работают «в штатном режиме».

В Ульяновске на очистку городских дорог вышло более 30 единиц специализированной техники МБУ «Дорремстрой». При необходимости количество спецтехники, задействованной в борьбе со снегопадом, будет увеличено.

По данным спасателей, 13 января до 19−21 часов в большинстве районов Ульяновской области ожидается сильный снег, метель, на отдельных участках дорог снежные заносы.