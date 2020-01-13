Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе отправят на психиатрическую экспертизу. Как сообщают местные издания, у мужчины заподозрили расстройство личности.

В следственном управлении СКР по Свердловской области не комментируют данную информацию. Также, по данным местных изданий, единственное судебное постановление, принятое в отношении обвиняемого — избрание меры пресечения. Гражданин находится в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное убийство двух молодых девушек на склоне горы Уктус произошло в августе 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задержать подозреваемого удалось только спустя год — в начале декабря 2019 года. Им оказался житель Екатеринбурга, который работает на крупном производстве. Вскоре мужчине предъявили обвинение и поместили под стражу до 8 февраля 2020 года.

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