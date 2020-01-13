Сыктывкар, , 15:44 — REGNUM Сотрудники МЧС предотвратили 64 взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте во время пожара. Об этом со ссылкой на руководителя республиканского управления МЧС Олега Нецкого сообщает Komiinform.

По его словам, всего за время пожара на заводе было зафиксировано восемь взрывов.

«Пожарные эвакуировали 64 цистерны с нефтепродуктами, каждая из которых могла взорваться. Наша основная задача заключалась в том, чтобы отстоять и эвакуировать нефтеэстакаду из 64 цистерн с нефтепродуктами», — цитирует издание Нецкого.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Ухте произошел вечером 9 января. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пожару был присвоен третий ранг опасности. В результате ЧП пострадал один человек, с ожогами лица и травмой груди он был госпитализирован в местную больницу.