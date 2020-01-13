Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве были задержаны трое подозреваемых в покушении на убийство жены московского муниципального депутата Светланы Хананашвили. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

В рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») были задержаны трое подозреваемых — мужчина 1998 года рождения и две женщины 1984 и 1999 годов рождения.

По данным следствия, в конце 2019 года подозреваемая 1984 года рождения, директор частной школы на юге столицы, решила убить супругу мужчины, с которым ранее состояла в отношениях длительное время. Для осуществления замысла она привлекла двух бывших учеников частной школы, в которой работала. Вечером 9 января подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что Светлана направляется домой. «Подкараулив женщину, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища», — пояснили в СК.

От потери крови потерпевшая потеряла сознание, однако выжила благодаря вовремя оказанной первой помощи. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — говорится в сообщении СК.