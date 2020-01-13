Архангельск, , 15:33 — REGNUM Гибель двух человек расследуют в Архангельской области — тела были обнаружены после пожара в деревянном доме в поселке Солгинский.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, трагедия произошла 12 января: после тушения пожара были обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры и его 63-летнего знакомого. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

«Проверяется информация о том, что возгоранию предшествовало употребление спиртных напитков в указанной квартире, которая сильно пострадала в результате пожара. Одна из рассматриваемых версий возгорания — замыкание электропроводки обогревательного прибора, которым погибший отапливал жилище», — сообщили в ведомстве.