Рязань, , 15:32 — REGNUM Служба медицины катастроф доставила в областную клиническую больницу четверых пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе М-5 в Шацком районе Рязанской области. О состоянии пациентов рассказали 13 января в пресс-службе регионального минздрава.

Всем пациентам проведено необходимое оперативное вмешательство. Они продолжат лечение в областной клинической больнице и травмцентре первого уровня.

«Пациенты находятся в отделениях реанимации, два с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами и со скелетными повреждениями, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Два пациента в тяжёлом состоянии», — уточнил руководитель травмцентра 1-го уровня Андрей Карпунин.

В результате аварии на месте погибли три человека. По предварительным данным, водитель легковой машины не выбрал оптимальную скорость движения, не справился с рулевым управлением и врезался в микроавтобус.

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