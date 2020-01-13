Симферополь, 13 января 2020, 15:29 — REGNUM В крымском МЧС обеспокоены — с начала 2020 года на полуострове уже погибли девять человек на пожарах. Об этом 13 января сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Всего, по его словам, с начала года в республике произошло 62 пожара, на которых 28 человек были эвакуированы и шесть спасены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из бань евпаторийского СПА-комплекса также произошёл пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 59 человек.
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