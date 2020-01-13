Симферополь, , 15:29 — REGNUM В крымском МЧС обеспокоены — с начала 2020 года на полуострове уже погибли девять человек на пожарах. Об этом 13 января сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

«Гибель людей на пожарах составила уже девять человек. Это вызывает очень серьёзную обеспокоенность в МЧС. Только за прошедшие три дня зафиксировано 17 пожаров и четыре погибших», — отметил министр.

Всего, по его словам, с начала года в республике произошло 62 пожара, на которых 28 человек были эвакуированы и шесть спасены.

«Основной причиной пожаров остается несоблюдение мер безопасности в отопительный период. Люди беспечно относятся к эксплуатации печного и газового оборудования, перегружают электросети, используют неисправные, а иногда и вовсе кустарные электрообогреватели», — подчеркнул Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из бань евпаторийского СПА-комплекса также произошёл пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 59 человек.

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