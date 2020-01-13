Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM В Свердловской области на начало 2020 года в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний содержалось 23 637 осуждённых граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

По сравнению с 1 января 2019 года, данный показатель снизился на 8,5%.

В управлении отметили, что с начала года в порядке ст. 78 УИК РФ в колонии-поселения переведены 570 осуждённых. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в порядке стимула за хорошее поведение 399 (в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года) отбывающих наказание граждан, поощрены разрешением провести праздничные выходные за пределами колонии-поселения.