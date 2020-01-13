Тюмень, , 15:11 — REGNUM В Тобольском районе Тюменской области инспекторы выявили несанкционированную ледовую переправу на 670 километре реки Иртыш вблизи деревни Бизино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По этому зимнику жители деревни Бизино проложили путь на автомобилях, подвергая свою жизнь опасности. Тогда как выше по течению реки Иртыш имеется автомобильный мост.

Сотрудники МЧС выставили запрещающие проезд знаки. И предупреждают, что выезд на автотранспорте на лёд безопасен только по официальным ледовым переправам, где специалистами измерена толщина льда и установлена допустимая нагрузка.