Анкара, , 15:13 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 100 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции, об этом 13 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в провинции Измир. Незаконная жидкость, содержащая спирт, была обнаружена на одном из складов в районе Гокдере. В отношении одного человека было возбуждено уголовное дело.

Напомним, с начала декабря 2019 года правоохранительные органы Турции активизировали борьбу с незаконным распространением контрафактной алкогольной продукции в целях борьбы с отравлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: На Северном Кавказе упало производство водки