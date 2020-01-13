Ульяновск, , 15:10 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска произошла крупная авария, в которой два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

ДТП произошло сегодня, 13 января, около полудня в Ульяновске на 187 км дороги Цивильск — Ульяновск. Столкнулись две иномарки: по предварительным данным полиции, водитель машины Datsun не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan Qashqai.

В результате аварии две пассажирки автомашины Datsun скончались. С травмами в больницу были госпитализированы водители иномарок, а также двое пассажиров транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Ульяновске 12 декабря 2019 года. В результате столкновения троллейбуса и легковушки травмы получили четыре человека.

Подробнее: В Ульяновске троллейбус попал в ДТП — есть раненые