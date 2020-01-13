Луганск, , 15:12 — REGNUM Командир разведывательного взвода одной из бригад ВСУ, расположенной в зоне проведения карательной операции против Донбасса, попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сообщил 13 января на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«12 января после совместного распития спиртных напитков военнослужащие роты радиационной, химической и бактериологической защиты 72-й бригады избили командира разведывательного взвода соединения прапорщика Фесюка», — сказано в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, добавил Филипоненко.

Он отметил, что из-за пьянства в ВСУ участились случаи неуставных отношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинских силовиков.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее три украинских силовика получили ожоги во время пожара в блиндаже.

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