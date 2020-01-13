Саратов, , 15:01 — REGNUM Из-за крупной коммунальной аварии 13 января на водопроводе в Октябрьском районе Саратова без воды остались десятки домов, залиты рельсы железной дороги. Перекрыто водоснабжение по следующим адресам: Большая Садовая, 94―231, Политехническая, 27―126. Восстановить подачу воды планируют к 20:00.

Кроме того, с полудня 13 января приостановлена подача тепла в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами на трубопроводе по улице Орджоникидзе на пересечении ул. Орджоникидзе и Киевский проезд, сообщается на сайте мэрии Саратова. По данным саратовского филиала «Т Плюс», мероприятия были заранее запланированы: специалистами проведены земляные работы, выявлен дефектный участок и установлены предупреждающие знаки и ограждения.

Погоду в Саратове на Старый Новый год ожидают плюсовую: в течение дня — около нуля, ночью +1.