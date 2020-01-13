Кострома, , 14:57 — REGNUM В Костроме сотрудники полиции раскрыли похищение денег из банкомата «Сбербанка», — сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

Преступление произошло в апреле 2019 года. Двое неизвестных с помощью газового баллона взорвали банкомат. Забрав 87 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

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Эксперты-криминалисты изъяли биологические следы предполагаемых преступников и выделили в ДНК-лаборатории их уникальный код. Совпадение генетической информации было выявлено в соседней области, где в начале осени произошло такое же преступление, как и в Костроме. Там один из злоумышленников погиб. Газ из баллона воспламенился раньше, чем тот покинул помещение банка.

Удалось установить и второго подозреваемого. Экспертиза и тут показала полную идентичность взятых у него образцов с генетическими следами, оставленными на месте преступления в Костроме. Мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела сразу по нескольким эпизодам кражи денег из банкоматов.