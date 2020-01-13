Москва, , 14:58 — REGNUM Сотрудники полиции Бескудниковского района Москвы задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ночью с 12 на 13 января в территориальный отдел полиции «поступила информация от жителей дома на Бескудниковском бульваре о возгорании иномарки, припаркованной на автостоянке возле соседнего кафе», — говорится в сообщении.

Установлено, что владелец автомобиля находился в кафе во время возгорания. Увидев горящий автомобиль, мужчина выбежал на улицу и потушил огонь самостоятельно.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался ранее судимый 35-летний житель столицы. В кафе между владельцем автомобиля и злоумышленником произошел конфликт, последний решил отомстить и поджечь транспортное средство. Сумма материального ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.