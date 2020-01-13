Черногорск, Хакасия, , 14:49 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) произошло нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Причина аварии — порыв трубопровода. На место выехала бригада СГК.

По данным министроя, под отключение отопления и горячего водоснабжения попали девять многоквартирных домов, 41 частный дом, а также детский сад и школа.

В министерстве обещают, что подача тепла и горячей воды будет восстановлена в ближайшее время.

Добавим, по данным из открытых источников, в Черногорске в настоящее время столбики термометров опустились до минус 17 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области из-за аварии без газа остались 450 человек.