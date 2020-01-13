Томск, , 14:37 — REGNUM В городе Томске бывший начальник департамента лесного хозяйства предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в следственном управлении СКР по Томской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, в 2017 году чиновник, действуя незаконно, инициировал ведение режима ЧС в Томской области. Он выбрал подрядчика для работ по уничтожению очагов сибирского шелкопряда без проведения конкурсных процедур — организацию, не имеющую сертификата на выполнение этих работ. Цена госконтракта была завышена более чем на 13 млн рублей.

Также при предоставлении лесных участков для заготовки древесины он неоднократно завышал начальную цену предметов аукционов на право заключения договоров аренды этих участков. Это делалось, чтобы ограничить конкуренцию и воспрепятствовать участию в аукционах индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

Чиновник не признал себя виновным. Изначально он был заключён под стражу, но затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.

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