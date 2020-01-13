Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM Сотрудники полиции Ростова-на-Дону не нашли в базе данных никаких сведений о пропавших в роще детях. Произошедшее больше напоминает проделки пранкеров.

Поиски 14-летней девочки и её четырёхлетнего брата длились всю ночь и продолжаются до сих пор. Однако в региональном управлении МВД заверили, «что детей с такими данными не существует», информирует telegram-канал «Baza».

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции не исключили, что сведения о пропаже детей могут быть ложными. На это указывает также тот факт, что в полицию заявление не поступало. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы.

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