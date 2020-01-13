Ульяновск, , 14:36 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Жертвой стал его знакомый, который, как полагает следствие, был забит насмерть, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии правоохранителей, ночью 10 июля 2019 года 46-летний ульяновец в своей квартире дома в ходе ссоры нанес своему 45-летнему знакомому более 20 ударов руками и ногами. От полученных травм гость скончался. По данным правоохранителей, тело обвиняемый вынес на улицу и оставил возле соседнего дома.

Следователи считают, что в момент происшествия обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее он был неоднократно судим за наркопреступления, в настоящее время заключён под стражу.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Заволжском районе Ульяновска по аналогичной статье был вынесен приговор 59-летнему жителю, которого обвинили в гибели супруги: она была избита в ночь с 26 на 27 сентября, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Ульяновцу было назначено 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.