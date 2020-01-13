Луганск, , 14:38 — REGNUM Три человека пострадали в результате пожара в блиндаже, расположенного на позициях ВСУ в Донбассе, сообщил 13 января на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«12 января на позиции 93-й бригады в районе населённого пункта Кряковка после употребления спиртных напитков один из военнослужащих бригады запустил сигнальную ракету в блиндаже, в результате возгорания фортификационное сооружение полностью сгорело», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что пострадавшие боевики ВСУ получили сильные ожоги.

Как сообщал представитель Народной милиции ЛНР, ранее в зону проведения карательной операции против Донбасса прибыли 15 граждан Канады — члены одной из частных военных компаний. Они должны обучить боевиков ВСУ минно-взрывному делу и снайперской подготовке.

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