Горно-Алтайск, , 14:25 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс на 27-летней местной жительницей, которую обвиняли в оскорблении представителя власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что в августе 2019 года участковый расследовал избиение неизвестными сожителя обвиняемой. В ходе разбирательств девушка обругала сотрудника полиции нецензурной бранью при посторонних.

«Своими умышленными преступными действиями подсудимая унизила его честь и достоинство как личности и как представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей», — отметили в прокуратуре.

Девушка признала свою вину и раскаялась. В итоге судья признал её виновной и приговорил к обязательным работам на срок 200 часов.

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