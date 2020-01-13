Вена, , 14:29 — REGNUM В Австрии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал граждан Южной Кореи. Об этом 13 января сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в 11:40 по местному времени автобус, в котором группа южнокорейских туристов ехала из Зальцбурга в Словению, попал в аварию.

Известно, что в результате дорожного происшествия пострадал южнокорейский мужчина в возрасте 50−70 лет. Известно, что он был был доставлен в больницу на вертолёте.

Отмечается, что группа туристов, состоящая из 31 человека, приобрела в южнокорейской компании Interpark тур на посещение четырех стран Восточной Европы и Балкан, таких как Чехия, Австрия, Хорватия и Словения.

По словам представителей компании, в настоящее время органы правопорядка выясняют точную причину аварии.