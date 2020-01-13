Омск, , 14:17 — REGNUM Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.

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Копию постановления опубликовал омский портал Om1.ru. Портал утверждает, что Федоров погиб за три для до вынесения данного постановления от 28 декабря.

В постановлении, подписанном сотрудницей полиции, сказано, что уголовное дело в отношении Федорова возбуждается по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере).

Указан и объём наркотических средств, которые, по версии правоохранителей, сбыл Федоров, — 15 пакетиков общим объёмом 13,32 грамма.

В конце размещённого в СМИ постановления говорится, что «о принятом решении сообщено лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело». При этом на тот момент Федоров был уже несколько дней как мёртв.

Источник в полиции пояснил, что, вероятнее всего, в постановлении произошла опечатка: такие документы «никто не набирает от начала до конца, а переделывают с прошлых подобных материалов», лишь заменяя личные данные и некоторые другие сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, омич Дмитрий Федоров, утверждавший, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики, погиб в декабре 2019 года. Его тело без головы нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

В Западно-Сибирском следственном управлении СКР позже сообщили, что омича смертельно травмировал пассажирский поезд. По информации ведомства, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещённом для этого месте, а также не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда.

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Однако родственники погибшего парня заявили, что усматривают в причинах его смерти криминальный характер.

Ранее против Дмитрия Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта, напоминают местные массмедиа.