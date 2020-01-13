Варна, Болгария, , 14:16 — REGNUM В Болгарии прокуратура возбудила уголовное дело о поджоге после взрыва в жилом многоквартирном доме в городе Варна, сообщает 13 января агентство Focus.

Отмечается, что в результате происшествия погибли два человека, еще 18 пострадали, семь из них госпитализированы. Взрыв полностью уничтожил две квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел рано утром 13 января. Взрыв произошел на четвертом этаже дома. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, четверо из которых — дети. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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