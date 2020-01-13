Тюмень, , 14:03 — REGNUM В Тюменской области по итогам 2019 года уровень подростковой преступности снизился к уровню 2018 года на 5,3%. Зарегистрировано 532 преступления, совершенных несовершеннолетними, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В двух муниципалитетах отмечается резкий спад подростковой преступности: в Ишиме на 43,7%, Ялуторовске — на 31,2%. Ни одного преступления не совершено детьми в Сладковском муниципальном районе.

Отмечается, что на 25,9% сократилось количество преступлений, совершённых подростками в сфере незаконного оборота наркотиков, и на 9,1% — краж.

Однако возросло число подростковых преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью — с 5 до 14, грабежей — с 39 до 54, а также угонов автотранспорта с 41 до 49.

По-прежнему самым популярным видом преступления среди подростков является кража, на втором месте — грабежи, на третьем — угоны старых отечественных автомобилей.

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