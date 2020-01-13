Домодедово, Московская область, , 14:26 — REGNUM Подмосковные садоводческие товарищества «Ручеек» и «Ветеран» (Домодедово) привлекут к административной ответственности за неисполнение требований по ликвидации незаконных свалок в прибрежной зоне реки Гнилуши. Об этом 13 января сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе обследования берегов Гнилуши инспекторы минэкологии региона выявили, что свалки в прибрежной зоне устраивают представители местных дачных объединений. Так, около реки провели отсыпку строительных отходов и мусора, относящихся к четвертому классу опасности.

За данные нарушения садоводческие товарищества оштрафовали на 100 тыс. рублей каждое и выдали предписания по ликвидации свалок. Однако требования министерства проигнорировали. Сейчас представителей дачных объединений вызвали для подписания соответствующего протокола об административном правонарушении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном поселке Ильинское начали вырубать деревья, посаженные в честь Отечественной войны 1812 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковном Ильинском начали вырубать аллею славы героев 1812 года