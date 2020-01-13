Барнаул, , 13:57 — REGNUM В Барнауле по ул.50 лет СССР, 13 и Малахова, 116 из-за аварии на водопроводе диаметром 250 мм десятки домов и два административных здания остались без воды. Об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

Барнаул. Повреждение трубопровода диаметром 250 мм Пресс-служба администрации Барнаула

Движение транспорта по улицам Малахова и малой Малахова не ограничено, но автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, выбирать маршрут в объезд места аварии.

Коммунальное ЧП возникло по адресу ул. Малахова, 118. Для его устранения три бригады Барнаульского водоканала задействовали гидромолот, эксковатор и самосвалы. По словам генерального директора «Росводоканал Барнаул» Дмитрия Масловского, повреждение планируется устранить к 6 часам утра 14 января. До этого времени по обращениям жителей будет организован подвоз воды.