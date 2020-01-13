Йошкар-Ола, , 13:39 — REGNUM Специалисты МЧС подготовили прогноз возможных ЧС и происшествий в январе 2020 года в Марий Эл. Как отмечается в документе, существует вероятность несчастных случаев на водных объектах республики, связанных с выходом людей и выездом техники на лед. Особую опасность представляют места неорганизованных ледовых переправ и массового скопления рыбаков на реке Волге (п. Юрино, п. Юркино, г. Козьмодемьянск, п. Дубовский, п. Коротни, с. Кокшайск, г. Звенигово, г. Волжск) и на реке Малой Кокшаге в Йошкар-Оле.

По данным ведомства на 11 января, толщина льда на Волге составляет: на Чебоксарском водохранилище (пгт. Юрино, г. Козьмодемьянск) на фарватере — 7−15 см, в затонах 25−35 см; на Куйбышевском водохранилище (Кокшайск, Звенигово, Волжск) на фарватере 7−12 см, в затонах 25−30 см.

На реке Ветлуге толщина льда составляет на фарватере 10−12 см, в затонах около 25−30 см. На реке Малой Кокшаге (акватория г. Йошкар-Олы) толщина льда 25−35 см. На участке от понтонного моста до подпорной плотины — от 20 см до 5 см. Наиболее опасные места вдоль правового берега реки.

На прудах и озерах толщина льда 30−35 см.

Из-за оттепелей в местах на водоемах с ускоренным течением и выходом грунтовых вод могут быстро образовываться промоины.

«Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, где выступают на поверхность кусты, трава, где впадают в водоём ручьи и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, ведётся заготовка льда. Не следует выходить на лед в темное время суток и в непогоду», — отмечают в ГУ МЧС по Марий Эл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января на территории республики ожидается метель, местами гололед, ночью местами порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. На дорогах местами накат, гололедица.

Читайте также: Ухудшение погоды в Марий Эл: МЧС даёт рекомендации водителям