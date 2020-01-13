д. Олха, , 13:36 — REGNUM На территории Олхинского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области всё ещё действует режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального ГУ МЧС РФ, несмотря на то, что подтопленных объектов нет и подъем уровня воды не прогнозируется, аварийные работы продолжаются. Необходимость в этом связана с минимизацией риска подтопления жилых домов при возможном подъёме воды в ручье, впадающем в реку Олху.

С этой целью для защиты автомобильной дороги и жилых домов обустроен вал протяженностью 200 метров, проведена работа по вскрытию ледового покрова в отводном канале и расчистке его русла протяженностью 400 метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 января промерзание русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха Шелеховского района Иркутской области потребовало введения режима ЧС. Создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу Шелехов — Большой Луг.

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