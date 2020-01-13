Ростов-на-Дону, 13 января 2020, 13:29 — REGNUM Начальник управления ФСИН России по Ростовской области останется под арестом до 11 марта 2020 года. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.
«Арест [Муслиму Даххаеву] продлён до 11 марта включительно», — цитирует «Интерфакс-Юг» представителя пресс-службы суда.
Ранее защита главы ростовского ФСИН, подозреваемого в разглашении гостайны, пыталась обжаловать меру пресечения.
ИА REGNUM напоминает, что временно исполнять обязанности главы регионального ведомства доверено полковнику внутренней службы Константину Сенокосову.
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