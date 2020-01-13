Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:26 — REGNUM В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка по сообщению о смерти восьмилетнего ребёнка, получившего летом пулевое ранение в голову из винтовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Следователи намерены провести экспертизу, которая позволит установить причину смерти мальчика. По итогам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик (которому 2 января исполнилось восемь лет) скончался в больнице Екатеринбурга 12 января.

Напомним, что трагический инцидент произошёл 4 августа в коллективном саду под Нижним Тагилом. В тот день 35-летний мужчина устроил стрельбу из пневматического ружья по банкам, и одна из пуль попала в игравшего неподалёку ребёнка.

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Гражданин попытался скрыться с места происшествия, но был задержан по горячим следам. По факту ранения ребёнка в отношении мужчины полицией возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве и неумышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Раненый ребёнок был немедленно доставлен в городскую больницу Нижнего Тагила, а затем его перевезли в областной центр. В Екатеринбурге хирурги провели несколько операций, но им так и не удалось извлечь пулю из головы мальчика.

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