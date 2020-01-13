Москва, , 13:26 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал активы бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, передаёт 13 января ТАСС.

Обеспечительный арест наложен судом уже в третий раз. Ранее Московский городской суд дважды отменял это решение.

Данные меры приняты на 13 млн евро, ценные бумаги и недвижимость. Как уточнил агентству адвокат Сергей Дрозда, арестован личный счёт несовершеннолетнего сына бывшего чиновника, деньги, ценные бумаги и недвижимость на общую сумму более 1 млрд рублей.

Экс-министр Михаил Абызов обвиняется в мошенничестве.