Астрахань, , 13:25 — REGNUM В Астрахани проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, которому стало плохо в аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ночью 11 января в отделении анестезиологии реанимации ГКБ № 3 имени С. М. Кирова скончался мужчина 1976 года рождения, которого госпитализировали 3 января из аэропорта. На пограничном контроле он почувствовал себя плохо, упал и ударился о кафельный пол. В больницу его доставили с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.