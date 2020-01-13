Москва, 13 января 2020, 13:23 — REGNUM В истории с гибелью авиалайнера Украины, который был сбит под Тегераном, есть доля ответственности и США, которые создали на Ближнем Востоке такую ситуацию, когда все вынуждены находиться «с пальцем на кнопке». Об этом 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, руководство Ирана узнало о том, что украинский авиалайнер погиб из-за средств ПВО, только 10 января — через два дня после трагедии.
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