Москва, , 13:23 — REGNUM В истории с гибелью авиалайнера Украины, который был сбит под Тегераном, есть доля ответственности и США, которые создали на Ближнем Востоке такую ситуацию, когда все вынуждены находиться «с пальцем на кнопке». Об этом 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР).

«Мне кажется, что [иранский] оператор был не только некомпетентен, но он, что называется, «перебдел», — сказал Шерин. — Чересчур напряжённая обстановка, которую, естественно, создали американцы. Его страна находится в состоянии войны, на Ближнем Востоке находятся американцы, которые могут внезапно принять решение и нанести удар в любую точку. Мне кажется, что человек просто-напросто испугался. Я думаю, что тот, кто принимал это решение и нажимал кнопку, наверное, боялся понести индивидуальную ответственность вплоть до смертной казни. Но американцы в том числе виноваты в том, что в этом регионе все вынуждены находиться с пальцем на кнопке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, руководство Ирана узнало о том, что украинский авиалайнер погиб из-за средств ПВО, только 10 января — через два дня после трагедии.

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