Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM В Екатеринбурге в новогодние праздники госпитализировали с травмами 25 детей после катания на тюбингах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горздрава.

Всего в детскую больницу № 9 обратились 50 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Часть юных екатеринбуржцев до сих пор лежат в реанимации в тяжёлом состоянии.

В горздраве напомнили, что катание на «ватрушках» весьма опасно. После таких поездок дети могут получить переломы конечностей и сотрясение головного мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. в свердловском Серове семилетний мальчик вылетел с трассы и опрокинулся после поездки на «бублике» с матерью. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ноги.

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