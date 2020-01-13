Йошкар-Ола, , 13:20 — REGNUM По информации Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января на территории республики ожидается метель, местами гололед, ночью местами порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. На дорогах местами накат, гололедица.

ГУ МЧС России по Марий Эл рекомендует автомобилистам не выезжать без серьезной необходимости за пределы населенного пункта.

«Если без этого не обойтись, двигайтесь только по главным дорогам, позаботьтесь о наличии полностью заряженного телефона, термоса с горячим чаем, теплой одежды», — отмечают в ведомстве.

Во время метелей и сильных осадков увеличивается вероятность затруднений в движении транспорта на дорогах республики. Ранее сообщалось, что наиболее неблагополучная обстановка в отношении аварийности на дорогах в январе 2020 года прогнозируется в Йошкар-Оле и Волжске, Звениговском и Медведевском районах, а также на дорогах республиканского значения в направлении Казани и Кокшайска.