Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В Чебоксарах в результате отравления угарным газом сегодня, 13 января, были госпитализированы трое детей. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ИА REGNUM в МЧС Чувашии.

ЧП произошло около полудня в одной из квартир по ул. Максимова. С отравлением угарным газом была госпитализирована семья, в том числе трое детей. Несовершеннолетние находятся в отделении токсикологии городской детской клинической больницы столицы.

В ведомстве отмечают, что «тяжёлых последствий удалось избежать». Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Спасатели призывают жителей «строго следить за исправностью систем газового и печного отопления, которые могут стать источниками опасного угарного газа». И напоминают, что хозяева домов и квартир обязаны содержать в исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы.

По данным МЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 30 пожаров, в результате которых погибли два человека. Травмы различной степени тяжести получили три человека. Предварительный материальный ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.