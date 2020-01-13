Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Несколько районных судов Петербурга вновь эвакуированы из-за сообщений о «заминировании». Об этом сообщает в понедельник, 13 января, объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, начиная с конца ноября 2019 года практически каждый рабочий день районных судов Петербурга прерывается на эвакуацию. Сотни сотрудников и посетителей учреждений вынуждены находятся на улице, в то время как помещения обыскивают специалисты на наличие опасных предметов или веществ.

«Василеостровский, Приморский, Сестрорецкий, Красногвардейский районные суды эвакуируются», — сообщили сегодня в судебной пресс-службе.

Не исключено, что в ближайшие минуты этот список расширится.

Напомним, злоумышленники, которые присылают сообщения с бесплатных сервисов электронной почты, требовали 120 биткоинов за прекращение своих преступных действий.