Иркутск, , 13:13 — REGNUM В Приангарье возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарии. Отбывая с 2015 года наказание в ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии)».

По данным правоохранительных органов, криминальным авторитетом заключённый числится с 1998 года. В тюрьму попал после того, как в 2003 году совершил по найму убийства двух лиц и покушение на убийство одного лица в городе Нижнекамске.

«Преступление было совершено при помощи руководителей преступного сообщества с целью распространения своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки», — сказано в официальном сообщении.

Теперь, находясь в заключении, осуждённый использует своё высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории Российской Федерации, включая Иркутскую область.