Киров, 13 января 2020, 13:04 — REGNUM В Кирове найдена 11-летняя девочка, пропавшая накануне сразу после выхода со школы. СУ СКР по Кировской области проводится доследственная проверкапо факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки, сообщила пресс-служба ведомства.
10 января днем 11-летняя девочка вышла из школы в городе Кирове (Ленинский район) и пропала. Благодаря проведенным совместно с сотрудниками полиции и волонтерами оперативных мероприятий, установлено местонахождение девочки.
По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось. В настоящее время следователи выясняют причины и условия ее исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.