Нальчик, , 13:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился накануне вечером, 12 января. Погибший находился за рулем автомашины «Нива», сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Легковушка столкнулась на 19-ом километре автодороги «Чегем — Хушто-сырт» с автобусом, следовавшим из Нальчика в Хушто-сырт, и автомобилем «Тойота». В момент ДТП в салоне автобуса находились 18 пассажиров.

В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, не совместимые с жизнью. Состояние остальных участников ДТП неизвестно.

«Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении автоинспекции.