Москва, , 12:56 — REGNUM Следственный комитет России по Москве проведет доследственную проверку по факту смерти мужчины в центре столицы. Об этом 13 января сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

Днем 12 января в подъезде жилого дома на Котельнической набережной было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями. Причина смерти пока неизвестна.

Как отметили в СК, «выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». По результатам проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

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