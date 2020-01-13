Хвачхон, , 12:53 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, три туши кабанов были обнаружены 11 января возле специальных ограждений недалеко от уезда Хвачхон провинции Канвондо.

Специалисты отмечают, что это уже пятый случай обнаружения трупа животных в окрестностях уезда. Отмечается, что туши диких кабанов также были обнаружены на территории уезда Хвачхон 8 и 10 января.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до семидесяти двух.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека опасности не представляет.