Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Житель Екатеринбурга получит материальную компенсацию за ремонт автомобиля, который был повреждён снежной глыбой, упавшей с крыши Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

С учётом оценочных работ и внесённой госпошлины, суд постановил взыскать с медицинского учреждения в пользу истца 226,9 тыс. рублей.

«Суд признал доказанным факт падения снега на автомобиль с крыши кожвендиспансера, также было доказано, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения медучреждением обязательств по очистке кровли здания от снега», — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что инцидент произошёл в феврале 2019 года. Гражданин припарковал свой автомобиль «Форд Фокус» возле Свердловского областного кожно-венерологического диспансера на улице Розы Люксембург, после чего с крыши медицинского учреждения на машину упала снежная глыба.

Мужчина обратился в полицию, и сотрудники органов внутренних дел составили протокол. А позже владелец автомобиля обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении убытков. Эксперты оценили причинённый автомобилю ущерб и стоимость ремонта в размере 202,7 тыс рублей.