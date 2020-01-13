Инчхон, Южная Корея, , 12:37 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнгидо и городе Инчхоне зафиксировали вспышку ящура. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что первый случай обнаружения неструктурных белков ящура был выявлен в конце 2019 года на свиноводческой ферме в Тондучхоне провинции Кёнгидо. В начале текущего года данный вирус был обнаружен на территории пяти молочных и животноводческих ферм Инчхона.

Известно, что в настоящее время представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства проводят мероприятия по предотвращению распространению вируса. К 23 января от ящура будут привиты 39 тыс. голов крупно и мелко рогатого скота на фермах в Инчхоне и Кимпхо.

Также будет введён строгий контроль за движением транспорта, перевозящего корм и скот и установлены контрольно-пропускные пункты на дорогах, связывающих провинцию с городом.

Кроме того, в 14 городах и уездах, граничащих с местами выявления вируса, будет проводиться дезинфекция транспорта. Все животноводческие фермы пройдут проверку на вакцинацию.